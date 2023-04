Phantasialand

Foto's: Pantasialand vernieuwt Afrikaans themagebied Deep in Africa

Phantasialand blijft het Afrikaanse dorp bij achtbaan Black Mamba uitbreiden. Zeventien jaar na de opening van themagebied Deep in Africa worden er nog steeds zaken toegevoegd. Zo verschenen er de afgelopen maanden verschillende nieuwe gebouwtjes rond de rollercoaster.



Ook kwamen er nieuwe rekwisieten, uitkijkpunten en overdekte zitgelegenheden. Aan de gevels hangen borden in Afrikaanse stijl. Met de vernieuwingen hoopt Phantasialand meer levendigheid in het gebied te brengen. Het is de bedoeling om op een later moment nog een horecalocatie te openen.

Vorig jaar was er ook al aandacht voor het Afrikaanse gedeelte. Toen werd Deep in Africa - Adventure Trail in gebruik genomen, een avontuurlijk klimparcours met bruggen en watereffecten. Ook realiseerde men een speciale meet-and-greet-locatie voor mascotte Kroka: Kroka's Lodge.