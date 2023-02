Plopsa Group

Openbaar ministerie start onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij Plopsa

Het openbaar minsterie in België start een onderzoek naar aanleiding van meldingen over directieleden van de Plopsa Group. De top van de internationale pretparkgroep wordt beschuldigd van wangedrag op de werkvloer, waaronder pesterijen en vernederingen. Eigenaar Studio 100 wees afgelopen week al een advocate aan om tot een oordeel te komen.



Nu buigt ook het arbeidsauditoraat zich over de zaak. Dat is een functie in het Belgisch rechtssysteem, onderdeel van de arbeidsrechtbank. De afdeling in West-Vlaanderen opent een zogenoemd opsporingsonderzoek, een voorbereidend onderzoek door het openbaar ministerie. Dat gebeurt in samenwerking met de politie.

Het parket kan vervolgens vragen om een vervolging of om een diepgaander gerechtelijk onderzoek, maar het is ook mogelijk dat besloten wordt om - al dan niet onder voorwaarden - niet tot vervolging over te gaan.



Inspectiediensten

Een woordvoerster van het arbeidsauditoraat laat weten dat in eerste instantie bekeken wordt of interne procedures op de juiste manier gevolgd zijn. Daarvoor overlegt men met de bevoegde inspectiediensten. "Bedrijven moeten zich immers houden aan een heleboel regels, die in een wetgevend kader gegoten zijn", zegt ze.



Het is nog niet duidelijk hoelang het onderzoek in beslag zal nemen. Gelijktijdig loopt dus een ander onderzoek, dat in opdracht van Studio 100 wordt uitgevoerd door advocate Christine Mussche. Het mediabedrijf van Gert Verhulst heeft al laten weten vertrouwen te houden in het huidige Plopsa-management zolang de onderzoeksresultaten nog niet bekend zijn.