Plopsaland De Panne

Verdachte van mogelijke aanslag Plopsaland had twee geladen wapens en negentig kogels bij zich

Er wordt steeds meer bekend over de man die afgelopen weekend mogelijk een aanslag wilde plegen in het theater van Plopsaland De Panne. Peter C. (46) uit de Vlaamse plaats Lommel was zaterdagmiddag onderweg naar het bekende attractiepark, met twee tickets voor de Miss Belgium-verkiezing op zak. Dat evenement zou 's avonds plaatsvinden in Plopsa's Proximus Theater. De man had echter ook meerdere wapens bij zich.



C. is de eigenaar van een IT-bedrijfje en van zonnebankstudio Sun Palace Ergoline in Overpelt. Hij had aan mensen in zijn omgeving laten weten dat hij van plan was om iets te ondernemen op een evenement aan de kust. "Het is genoeg geweest", zou hij onder meer gezegd hebben. Wat hij precies bedoelde met die vage boodschap bleef in eerste instantie onduidelijk.

Toen zaterdagmiddag rond 15.20 uur duidelijk werd dat de veertiger het gemunt had op Miss Belgium, gingen bij de politie alle alarmbellen af. De autoriteiten zetten een enorme klopjacht op touw, maar C. was in eerste instantie nergens te bekennen. Wel werd zijn telefoonsignaal op een gegeven moment opgepikt in de buurt van Plopsaland. Uiteindelijk trof een motoragent de gehuurde auto van de man aan op P4, één van de parkeerterreinen van het pretpark. Rond 17.30 uur werd C. in de boeien geslagen.



Geladen shotgun

Hij bleek zwaarbewapend: op zijn lichaam droeg hij een geladen Glock-pistool. In de wagen lagen bovendien een geladen shotgun, vijf extra munitieladers, negentig kogels, een kogelwerend vest en een koffer met een substantie erin. De verdachte was niet alleen: hij had een jongere Nederlandse schoonheidsspecialiste bij zich, die naar verluidt niet bij het plan betrokken was. Ook zij is opgepakt.



Na de aanhouding heeft de politie C. vijf uur lang ondervraagd. Vlaamse media beschrijven hoe hij daarbij tot in detail vertelde over zijn opzet. Zo was het de bedoeling om eerst vuilnisbakken in brand te steken, zodat hij de ontstane chaos zou kunnen gebruiken om zijn plan verder uit te voeren. Bij een controle van de zaal is uiteindelijk niets opvallends gevonden, zodat de missverkiezing zaterdagavond met ongeveer een uur vertraging alsnog van start kon gaan.



Turkse ambassade

Bij het verhoor sprak C. soms vriendelijk en scherp, maar op andere momenten kraamde hij wartaal uit. Zo beweerde hij dat hij gevolgd en afgeluisterd werd en dat de Turkse ambassade bij hem in het krijt staat na het verijdelen van een aanslag in Turkije. Ook haalde hij Iran erbij. De man wordt verdacht van poging tot moord in een terroristische context. Daar staat een celstraf van twintig jaar op.



Ondanks de merkwaardige verhalen over het verhoor wuift advocaat Walter Van Steenbrugge alle beschuldigingen weg. Volgens de bekende strafpleiter is er absoluut geen sprake van een verijdelde aanslag: Peter C. zou naar de missverkiezing zijn gegaan om de dochter van een klant aan te moedigen. De wapens droeg hij om zijn eigen veiligheid te kunnen garanderen, aldus de advocaat. Hij had daar een vergunning voor, al schrijft die voor dat de pistolen vervoerd worden in een afgesloten box.