Walibi Holland

Toegangsprijs Walibi Holland stijgt dit jaar naar 40 euro

Een ticket voor Walibi Holland gaat komende zomer 40 euro kosten. Dat is 2 euro meer dan vorig jaar. Het pretpark in de polder werkt traditiegetrouw met twee verschillende kassatarieven: voor het laagseizoen en het hoogseizoen.



Wanneer de poorten om 17.00 of 18.00 uur sluiten, vraagt Walibi 38 euro voor een regulier entreebewijs. 's Zomers, als het park tot 20.00 of 23.00 uur geopend is, stijgt dat tarief naar 40 euro. Daarmee is Walibi iets duurder dan Toverland, waar bezoekers in 2023 maximaal 39,50 euro kwijt zijn. De Efteling kost 's zomers maximaal 48 euro.

Alleen tijdens het halloweenseizoen in oktober hanteert Walibi andere tarieven. Dan deinst het attractiepark niet terug voor woekerprijzen. In 2022 was een dagje Walibi in de halloweenperiode op een bepaald moment zelfs duurder dan een dagje Efteling. De Halloween Fright Nights vinden in 2023 plaats in het weekend van 7 en 8 oktober en op alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen 14 en 29 oktober.



Single-rail coaster

Walibi Holland opent komend voorjaar een familiegebied met meerdere nieuwe attracties, waaronder een familieachtbaan. De uitbreiding wordt onderdeel van parkdeel Speed Zone. In 2024 staat de komst van een spectaculaire single-rail coaster op de planning.