Boudewijn Seapark

Bekende Vlamingen steunen petitie tegen Boudewijn Seapark

Enkele bekende Vlamingen keren zich tegen Boudewijn Seapark, het attractie- en dierenpark in de Belgische plaats Brugge. Ze hebben hun steun uitgesproken voor een verbod op het houden van dolfijnen in gevangenschap. Dat zou het einde betekenen van het enige resterende dolfinarium van België.



Dierenrechtenorganisatie Bite Back is op dolfijnenvrij.be een petitie gestart tegen Boudewijn Seapark. "Steeds meer mensen vinden het gebruiken en tentoonstellen van zeezoogdieren voor vermaak ethisch onaanvaardbaar en besluiten daarom niet meer naar het dolfinarium te gaan", schrijven de initiatiefnemers.

"Een verbod op het fokken, importeren, exporteren en houden van zeezoogdieren zou de uitfasering van het dolfinarium concreet in zicht brengen." Ben Weyts, de Vlaams minister van Onderwijs, Dierenwelzijn en Sport, pleitte eerder voor een uitdoofbeleid voor het park. In de petitie wordt hij gevraagd om zich aan zijn woord te houden.



Kunstjes

"Loods Vlaanderen het tijdperk in waarin wilde dieren geen kunstjes meer hoeven uitvoeren op een kleine oppervlakte", zo luidt de oproep aan Weyts. "Het tijdperk waarin we duidelijk maken dat een dolfinarium niet langer strookt met de manier waarop we naar dieren en dierenwelzijn kijken."



Bite Back krijgt daarbij steun van presentatrice An Lemmens, acteur Pol Goossen, acrice Ann Ceurvels, dichter en cartoonist Johan Sebastiaan Stuer, hoogleraar Johan Braeckman, politica Meyrem Almaci, politicus Ludwig Vandenhove en politica Victoria Austraet. Vorig jaar deed dichteres Delphine Lecompte al haar zegje over het park. Ze noemde het onder meer een "verwerpelijk mistroostig bolwerk".



Onderzoek

De minister belooft dat hij Boudewijn Seapark niet uit het oog is verloren. Een woordvoerder laat weten dat een onderzoek naar een mogelijk uitdoofscenario recentelijk is afgerond. De resultaten worden nog geanalyseerd.