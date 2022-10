Diergaarde Blijdorp

Twee weken oud olifantje schrikt van harde knallen in Diergaarde Blijdorp

Harde knallen hebben vrijdagmiddag voor consternatie gezorgd in Diergaarde Blijdorp. Bij het buitenverblijf van de olifanten waren kort na elkaar twee enorme knallen te horen. De olifanten raakten daardoor flink van slag, vertellen ooggetuigen aan regionale media.



Dat gold ook voor het olifantje Maxi, dat twee weken geleden ter wereld kwam in de Rotterdamse dierentuin. Het olifantenjong is nog maar een paar keer buiten geweest. Hij is snel bang, vertelt een woordvoerster van Blijdorp. Verzorgers konden de kudde uiteindelijk kalmeren.

Mogelijk is er illegaal vuurwerk afgestoken in de buurt van het verblijf. Er zijn volgens de voorlichtster echter geen resten van vuurwerk gevonden. Blijdorp heeft omstanders gesproken, maar zij hebben geen dader kunnen identificeren. Daarom is de politie uiteindelijk niet ingeschakeld.