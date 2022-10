Efteling

Video: concertbezoeker zet Efteling in Concert volledig op YouTube

Een bezoeker van Efteling in Concert heeft de show dit weekend volledig gefilmd en op YouTube gezet. Wie geen tickets heeft kunnen bemachtigen of nog eens na wil genieten, kan het concert nu van begin tot eind online bekijken en beluisteren. De video duurt ruim 75 minuten.



Tijdens Efteling in Concert speelt het Metropole Orkest de muziek van bekende attracties als Raveleijn, Symbolica, Baron 1898, Droomvlucht, Vogel Rok, Joris en de Draak, het Spookslot, Villa Volta, De Vliegende Hollander en Sirocco. Ook enkele sprookjes komen voorbij.

Ondertussen worden kunstzinnige beelden getoond van silhouetten en schaduwen. Na drie voorstellingen in de Brabanthallen in Den Bosch is het concert eind deze maand nog te zien in de Rotterdamse concertzaal RTM Stage, onderdeel van Ahoy. In januari komt de productie naar de Lotto Arena in Antwerpen.



Verbod

Tijdens het concert was filmen kennelijk gewoon toegestaan: bezoekers werden nergens gewezen op een eventueel verbod op het maken van opnames. Ook in de algemene voorwaarden valt er niets over te lezen. De organisatie heeft zelf nog geen professionele audio- of videoregistratie gepubliceerd.