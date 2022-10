Efteling

Foto's: nieuwe souvenirlijn Efteling staat in het teken van achtbanen

De Efteling heeft deze week een nieuwe souvenirlijn uitgebracht die draait om vijf rollercoasters. Efteling-fans kunnen nu souvenirs aanschaffen in de stijl van de Python, Vogel Rok, De Vliegende Hollander, Joris en de Draak en Baron 1898. Het gaat om sleutelhangers, mokken en twee soorten petten.



Voor de sleutelhangers van de Python, Vogel Rok en Joris en de Draak vraagt de Efteling 6 euro. Die van Baron 1898 en De Vliegende Hollander, met extra accessoires, kosten 7,50 euro. Aan de Baron-sleutelhanger zit een winkelwagenmuntje, een siersleutel en bedel met schep en pikhouweel.

Er zijn zowel snapback caps, met een vlakke klep, als curved caps, met een voorgebogen klep. Ze kosten 17,50 euro per stuk. Op de bekers (10 euro) staan de attractielogo's met een bijpassend doorlopend patroon. Later worden ook T-shirts (20 euro) aan de collectie toegevoegd. Dan zijn er in totaal 25 verschillende producten.



Fotopunten

Wie interesse heeft, kan terecht in de Efteling-winkels, bij souvenirkramen én bij de fotopunten bij de uitgangen van de betreffende attracties. Eigenlijk hadden de achtbaanartikelen in de eerste helft van september al in de winkels moeten liggen. De levering liep echter vertraging op.