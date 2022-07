Efteling

Efteling wil kale Fabula-loods alsnog aankleden

De Efteling maakt achter de schermen plannen om de kale loods van 4D-bioscoop Fabula te verfraaien. Het onafgewerkte gebouw staat al sinds 2002 in de Efteling, maar sinds de verdwijning van de Bob springt de loods nog meer in het oog dan voorheen. Naast familieachtbaan Max & Moritz is nu een soort gigantische groene hamburgerdoos zichtbaar.



Daar wil de Efteling binnen afzienbare tijd alsnog iets aan gaan doen, melden ingewijden aan Looopings. Niet alleen het sfeerverpestende uitzicht vanaf Max & Moritz speelt mee. Vanuit de kamers van het nieuwe Efteling Grand Hotel, dat in 2024 opengaat, zou de bunker namelijk ook te zien zijn. Dat is onwenselijk, vindt het Efteling-management.

Om die reden wordt momenteel serieus bekeken wat de mogelijkheden zijn om het Fabula-gebouw beter te camoufleren, bijvoorbeeld met een rotswand. Een woordvoerster op dit moment nog niet bevestigen dat er iets gaat veranderen. "De wens om hier iets aan te doen bestaat al langer, maar er zijn vooralsnog geen concrete plannen", laat ze weten.



Rotsblokken

Wel kan de Efteling al melden dat het bestaande exterieur van Fabula - voorheen PandaDroom - in het najaar wordt opgeknapt. "Het gaat om bouwkundig onderhoud aan het dak", aldus de voorlichtster. "Daarnaast wordt er onderhoud gepleegd aan enkele rotsblokken."



De woordvoerster benadrukt dat bij deze klus nog niets verandert aan het uiterlijk van de rest van de loods. Fabula zal slechts een deel van de onderhoudsperiode gesloten zijn. Vooralsnog staat de attractie op de onderhoudskalender van maandag 5 tot en met vrijdag 16 september. Het naastgelegen Spookslot sluit op zondag 4 september.