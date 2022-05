Disneyland Paris wil werken met reserveringssysteem bij opening nieuw Marvel-gebied

Disneyland Paris

Disneyland Paris is van plan om een reserveringssysteem te hanteren bij de opening van het nieuwe Marvel-themagebied Avengers Campus. Dat melden ingewijden aan Looopings. Het themadeel in het Walt Disney Studios Park gaat binnenkort open. Om extreme drukte te vermijden, zullen bezoekers in de beginfase een gratis reservering moeten plaatsen via een app.



Wie het parkdeel en de attracties wil ontdekken, moet dan eerst plaatsnemen in een virtuele wachtrij. Op die manier voorkomt men dat het te druk wordt in Avengers Campus. Zonder digitale reservering is toegang niet mogelijk. Een vergelijkbaar systeem werd gehanteerd bij de opening van Star Wars: Galaxy's Edge in de Amerikaanse Disney-resorts.

Disneyland Paris heeft er zelf nog niets over bekendgemaakt. De openingsdatum van Avengers Campus wordt binnen afzienbare tijd onthuld. Er staan twee attracties: lanceerachtbaan Avengers Assemble: Flight Force en een interactieve Spider-Man-darkride. Verder komen er meerdere eetgelegenheden en een meet-and-greet-locatie.