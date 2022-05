Phantasialand

Foto's: Phantasialand maakt wachttijden inzichtelijk met nieuwe informatieborden

Phantasialand heeft dit seizoen een groot aantal nieuwe informatieschermen in gebruik genomen. Op strategische plekken in het Duitse pretpark zijn nu schermen te vinden met actuele wachttijden en showtijden. De digitale borden tonen de attracties in een themagebied, plus de populairste omliggende attracties.



Van elke attractie wordt de wachttijd en een korte omschrijving getoond. Verder verschijnen af en toe reclameboodschappen voor het betaalde voorrangssysteem Quick Pass. Bovendien fungeren de schermen als wegwijzers, dankzij pijlen die bezoekers de juiste richting op sturen.

Om te voorkomen dat de tv-schermen uit de toon zouden vallen, werden veel exemplaren rijkelijk gedecoreerd in de stijl van de bijbehorende themawereld. "Een uitgebreid informatiesysteem mocht onze passie voor het creëren van de ultieme beleving niet in de weg staan", zegt Phantasialand er zelf over.



Stijlbreuk

"Monitors en informatieborden kunnen de sfeer maar al te gemakkelijk bederven door te zorgen voor een grove stijlbreuk." Daarom heeft men uitgebreid de tijd genomen om tot een passende oplossing te komen. "Ontwerpen moesten talloze keren worden weggegooid en heroverwogen totdat de schermen op een vanzelfsprekende wijze in onze bestaande gebieden pasten, alsof ze er altijd al onlosmakelijk mee verbonden zijn geweest."