Minister noemt fokken met dolfijnen in Dolfinarium 'onwenselijk'

Carola Schouten, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wil niet dat Dolfinarium in Harderwijk weer gaat fokken met dolfijnen. Ze noemt dat "onwenselijk". Toch gaat het invoeren van een algeheel wettelijk fokverbod volgens haar nog te ver.



De Partij voor de Dieren had vragen gesteld over het verhuizen van enkele dolfijnen uit het Dolfinarium naar China. Daarbij kwam ook het fokprogramma van het Gelderse dierenpark ter sprake. Dat ligt al enkele jaren stil, maar in theorie mag er gewoon gefokt worden met de dolfijnen.

"Het zou onwenselijk zijn als het Dolfinarium met de overgebleven dieren zou fokken", zegt Schouten. "Het aantal beschikbare plekken voor dolfijnen in Europese dierentuinen is immers beperkt. Dat maakt het moeilijk om binnen Europa geschikte huisvesting te vinden voor nieuwe of verhuizende dolfijnen."



Instandhouding

Fokken met dolfijnen zou alleen een optie zijn als het bijdraagt aan de instandhouding van de diersoort, aldus de minister. Het blijft voorlopig bij een dringend verzoek, want er zijn geen plannen om een wettelijk fokverbod te introduceren. In andere landen, waaronder Frankrijk, is dat er al wel.



Nederlandse dierenrechtenorganisaties dringen al langer aan op het invoeren van zo'n verbod in ons land. Voor het Dolfinarium zou dat waarschijnlijk neerkomen op een sterfhuisconstructie, omdat er na verloop van tijd geen dolfijnen meer over zijn. Een petitie waarin wordt gevraagd om een fokverbod leverde onlangs 80.000 handtekeningen op.