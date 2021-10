Europa-Park

Europa-Park: nieuwe film voor vliegsimulator Voletarium in 2022

Europa-Park werkt aan een nieuwe film voor vliegsimulator Voletarium. Die gaat in 2022 in première. Details over de verhaallijn ontbreken nog. Binnenkort krijgen genodigden een voorproefje tijdens een besloten evenement.



Op donderdag 21 en vrijdag 22 oktober wordt in Europa-Park het Peter Hertweck Forum gehouden, een conferentie voor ondernemers. Europa-Park-directeur Thomas Mack laat de aanwezigen daar de nieuwe Voletarium-productie zien, zo valt te lezen in het programma.

Voletarium, gebouwd door Brogent Technologies uit Taiwain, opende in 2017. Sindsdien draait er een film waarbij passagiers over verschillende Europese bestemmingen heen vliegen. Die bevinden zich in Duitsland, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Frankrijk, Noorwegen, IJsland, Nederland en Spanje. De bouw kostte 35 miljoen euro.



Boottocht

Het is niet de enige nieuwigheid die Europa-Park in 2022 in petto heeft. Themagebied Abenteuerland krijgt komend jaar eveneens een grote opknapbeurt. Daarbij wordt de omstreden boottocht Dschungel-Floßfahrt aangepakt.