DierenPark Amersfoort

Partij voor de Dieren: DierenPark Amersfoort moet dicht na drie ontsnappingen in negen maanden

DierenPark Amersfoort moet zo snel mogelijk de poorten sluiten. Dat vindt Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren (PvdD). Aanleiding zijn berichten over een derde ontsnapping in negen maanden tijd. Naast twee chimpansees en twee wolven blijkt eind vorig jaar ook een hyena ontsnapt te zijn.



De dierentuin was toen gesloten voor publiek. "Er zijn nu zo veel incidenten op een rij, dat je je kan afvragen of het nog wel om incidenten gaat", zegt Wassenberg in gesprek met EenVandaag.

"Bezoekers lopen gevaar. Dat was bij de chimpansees en de wolven heel duidelijk. Bij de hyena dan iets minder, omdat het toevallig in coronatijd gebeurde. Maar de verzorgers kunnen wel gevaar hebben gelopen."



Onnatuurlijk

Als het aan de politicus ligt, gaat DierenPark Amersfoort dicht. "Het is een utopie om te denken dat dit morgen gaat gebeuren. Maar het is opnieuw een teken dat het volkomen onnatuurlijk is om wilde dieren op deze manier te houden."



Het PvdD-lid gaat Kamervragen over de kwestie stellen aan de minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. "Wat ons betreft is er voor dierentuinen als DierenPark Amersfoort in de huidige vorm geen plek meer."