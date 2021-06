ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen

Schildpad met gewrichtsontsteking kan weer bewegen dankzij skateboard

Het Duitse dierenpark ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen heeft heugelijk nieuws. De 24-jarige schildpad Helmuth lijdt aan schouderartritis, maar kan dankzij een op maat gemaakt skateboard toch weer zelfstandig bewegen.



Afgelopen januari bleek dat de honderd kilo wegende Helmuth zijn schild niet meer kon optillen. Toen de orthopedisch technicus Ulrich Schade dat hoorde, besloot hij een skateboard voor het dier te maken.

Een afgietsel van het buikpantser diende als mal voor een plastic kuip waar Helmuth in kan liggen. Daar werden vervolgens wielen onder gezet, zodat hij met zijn pootjes kan peddelen. Om te voorkomen dat de schildpad wegglijdt, lopen er banden over het schild.



Fysiotherapeuten

Er waren verschillende sessies nodig om de wielen precies op de juiste hoogte af te stellen. Fysiotherapeuten leerden Helmuth vervolgens hoe hij met het skateboard om moet gaan. Inmiddels kruipt de schildpad weer vrolijk door zijn verblijf.



Omdat hij nu meer beweegt dan voorheen, zijn Helmuths spieren veel sterker geworden. Het dier kan zelfs over kleine heuveltjes klimmen. Ook zijn humeur is er volgens de verzorgers erg op vooruitgegaan.