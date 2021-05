Walibi Holland

Walibi Holland past naam van wildwaterbaan dit seizoen aan

Walibi Holland voert een subtiele wijziging door aan de naam van wildwaterbaan El Rio Grande. Vanaf dit seizoen wordt de 27 jaar oude attractie officieel Rio Grande genoemd, dus zonder 'El'. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



De website en app van Walibi zijn nog niet bijgewerkt. Ook in het park zal op veel plekken nog de oude naam te zien zijn. "We bevinden ons nog in een tussenfase", aldus de voorlichtster.

De reden van de naamsverandering laat zich raden: Rio Grande bekt makkelijker. Bovendien bleek de toevoeging van het lidwoord 'El' in de praktijk nogal dubbelop. Veel bezoekers spraken immers over "de El Rio Grande".



El Condor

Een vergelijkbare aanpassing werd jaren geleden al gedaan bij de achtbaan Condor, die tot 2014 door het leven ging als El Condor. Beide attracties bevinden zich in het themagebied Exotic, dat de afgelopen maanden werd opgeknapt. Walibi gaat morgen weer open na een sluiting van zes en een halve maand.