Europa-Park zet muziek van waterpark Rulantica online

Thuis luisteren naar de muziek van Europa-Parks waterwereld Rulantica? Dat kan nu via streamingdiensten als Apple Music, Spotify en Deezer. Het Duitse attractiepark heeft de dromerige soundtrack van Rulantica volledig online gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor de deuntjes van de darkride Snorri Touren.



De muziek van uitgever T-Rex Classics wordt al sinds 2019 verkocht op cd. Op de bekende streamingplatforms was tot nu toe slechts een handjevol nummers te vinden. Nu staan beide albums kosteloos online.

Het Rulantica-album bevat dertien verschillende nummers. Elk themagebied in het waterpark heeft een eigen melodie. Verder werd er aparte muziek gecomponeerd voor het entreegebied, de foyer, de kleedkamers en lazy river Snorri's Saga. Op het album van Snorri Touren staan negen nummers.



Inktvis

Snorri Touren en Rulantica, beide geopend in het najaar van 2019, zijn nauw met elkaar verbonden. In de darkride maken bezoekers kennis met de themawerelden van het waterpark. Op die manier fungeert de attractie min of meer als een reclamespot voor het waterparadijs. Gastheer is de paarse inktvis Snorri.