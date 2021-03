Attractiepark Toverland

Toverland gaat vuurwerk afsteken op klaarlichte dag

Toverland gaat binnenkort op klaarlichte dag vuurwerk afsteken. Daarvoor heeft het attractiepark een vergunning aangevraagd bij de provincie. Het gaat om een geluidsmeting, bedoeld om te controleren hoeveel herrie het Toverland-vuurwerk maakt.



Er kan vuurwerk afgestoken worden tussen 22 en 26 maart of tussen 29 maart en 2 april. Dat gebeurt in entreegebied Port Laguna. Het exacte moment van de meting is afhankelijk van de weersomstandigheden. "Wij streven ernaar de overlast tot een minimum te beperken", staat in een bericht aan buurtbewoners.

Toverland zet vaak muzikale vuurwerkshows in tijdens evenementen als de Midzomeravonden en de Halloween Nights. Vorig jaar werd er vuurwerk afgestoken ter afsluiting van de Magic Member Nights, twee avondopenstellingen voor abonnementhouders.



Klachten

Omwonenden uiten regelmatig kritiek op de harde knallen. Toverland-directeur Jean Gelissen jr. gaf vorig jaar aan dat de klachten eigenlijk niet verholpen kunnen worden. "We kunnen hier niet zomaar mee stoppen", zei hij over de shows. "Dat is als een timmerman vragen om te stoppen met timmeren."