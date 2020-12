Looopings

Looopings-app voor iPhones vernieuwd: nu met interactieve widget

Gebruikers van de officiële Looopings-iPhone-app kunnen vanaf vandaag een speciale Looopings-widget installeren. De interactieve widget toont de laatste nieuwsberichten van Looopings in een handig overzicht op het beginscherm. Er zijn drie verschillende formaten beschikbaar: klein, middel en groot.



De kleine widget bestaat uit één actueel nieuwsitem. Wie kiest voor een middelgroot formaat, ziet de laatste twee nieuwsberichten. De grootste variant zet vijf headlines onder elkaar. Na het tikken op een item wordt het betreffende artikel geopend in de Looopings-app.





Widgets kunnen toegevoegd worden aan het beginscherm en de Vandaag-weergave op iPhones met besturingssysteem iOS 14. Houd daarvoor op het beginscherm een leeg gebied ingedrukt totdat de apps gaan bewegen. Tik daarna op de knop 'Voeg toe' in de linkerbovenhoek.



iPads

Vervolgens kan de Looopings-widget geselecteerd worden. Kies één van de drie beschikbare groottes en tik op 'Voeg widge toe'. De widget werkt ook op iPads.



De gratis Looopings-app is eveneens handig voor het ontvangen van pushmeldingen bij belangrijk pretparknieuws. Verder kan de app gebruikt worden om eenvoudig te navigeren naar bijvoorbeeld de actuele wachttijden van tientallen Europese attractieparken of afleveringen van de Looopings Podcast.



Downloaden

Het downloaden of updaten van de Looopings-app kan via de App Store van Apple.

