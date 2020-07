Efteling

Geen extra entertainment in de Efteling deze zomer

Door de coronacrisis stelt het entertainmentaanbod van de Efteling deze zomer weinig voor. Normaal gesproken staat in de zomermaanden het Negen Pleinen Festijn op de kalender, met een groot aantal extra acts op vrijdag- en zaterdagavonden. Dit jaar beperkt het aanbod zich tot het standaardprogramma.



Dat heeft de Efteling zojuist bekendgemaakt. Bezoekers van het attractiepark kunnen in juli en augustus alleen kijken naar watershow Aquanura, een uitgeklede versie van paardenshow Raveleijn, verhalen van de Sprookjessprokkelaar en poppenshows in het Sprookjesbos.





ZIE OOK: Efteling-directeur wil af van anderhalve meter afstand



In 2019 konden Efteling-bezoekers zich nog verheugen op een parade, levende standbeelden, straattheater, meet-and-greets en verschillende dansacts, zangers en bands. Die ontbreken nu vanwege corona.



Omgegooid

Eigenlijk was het de bedoeling om het park deze zomer dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur open te houden. In verband met alle coronamaatregelen heeft de Efteling de planning omgegooid. Vanaf vandaag tot en met zondag 30 augustus is het park dagelijks geopend van 09.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 23.00 uur.



Op die manier kunnen zo veel mogelijk bezoekers naar binnen, ondanks de verlaagde capaciteit. Verblijfsgasten hebben pech. Normaal gesproken krijgen zij onbeperkt toegang tot de Efteling, maar nu moeten ze om 18.00 uur terug naar hun vakantiehuisje of hotelkamer. Als ze 's avonds ook langs willen komen, kost dat 25 euro per persoon per avond.





ZIE OOK: Video: Negen Pleinen Festijn 2019 barst los in de Efteling