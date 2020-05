Efteling

Efteling heeft alternatief klaarliggen als uitbreidingsplan wordt afgekeurd

2020 is om meerdere redenen een spannend jaar voor de Efteling. Niet alleen krijgt het grootste attractiepark van de Benelux te maken met de coronacrisis en een omzetverlies van miljoenen euro's: later dit jaar neemt de Raad van State een langverwachte beslissing over de uitbreidingsplannen van de Efteling.



Naast het Efteling Hotel, op nieuw stuk grond, moet een themagebied komen met onder andere een grote familieachtbaan. De werktitel luidt Grand Circus Balancé. Het project is onderdeel van een bestemmingsplan dat in 2018 is goedgekeurd door de gemeenteraad. Een handjevol boze buurtbewoners stapte echter naar de Raad van State.





Na een reeks tegenslagen en vertragingen krijgt de procedure op dinsdag 9 juni eindelijk een vervolg. Dan vindt de zitting plaats waar een definitief besluit wordt voorbereid. Als het goed is, volgt de uitspraak binnen enkele maanden. Maar wat gebeurt er als de bestuursrechter het plan van tafel veegt en de nieuwe attractie niet gebouwd kan worden?



Directie

In het meest recente jaarverslag van de Efteling, dat afgelopen week verscheen, wordt al gesproken over een alternatief. "In 2020 speelt de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de uitbreidingsplannen in de bodemprocedure een belangrijke rol", staat in een verslag van de directie.



"Plannen ten behoeve van de uitbreidingen liggen klaar en kunnen na de beslissing van de Raad van State ofwel opgestart worden of vervangen worden door een alternatief." Wat dat alternatief is, laat de Efteling nog niet los. "Voor iedere mogelijke uitspraak hebben we een plan klaarliggen", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "We houden met alle scenario's rekening."



Groen karakter

Wanneer de geplande expansie niet door kan gaan, zal de Efteling in het bestaande attractiepark moeten blijven investeren. Liever zou men een hele lap grond aan het park toevoegen. "Ik vind het belangrijk dat we het groene karakter blijven behouden, dat we niet te veel bouwen in ons park", zei parkdirecteur Coen Bertens daar vorig jaar nog over. "Vandaar ook dat we willen uitbreiden."

