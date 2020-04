Plopsaland De Panne

Plopsaland verlaagt entreeprijs tijdens coronacrisis: 'Logische stap'

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, hanteert Plopsaland De Panne een lagere entreeprijs dan gewoonlijk. Dat bevestigt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings. Het Vlaamse attractiepark is op dit moment gesloten, maar achter de schermen wordt gewerkt aan een heropeningsplan.



Om het publiek te spreiden wil men gaan werken met twee verschillende tijdsloten. Bezoekers zijn dan welkom van 09.00 tot 15.00 uur óf van 16.00 tot 21.00 uur. Het eerste tijdvak gaat naar verwachting 28,50 euro kosten, het tweede 25 euro.





Dat is een stuk lager dan het reguliere tarief van 38,50 euro. "Ik zie het als een logische stap", zegt Van den Kerkhof in gesprek met Looopings. "Er zullen namelijk geen shows en geen meet-and-greets zijn. En bezoekers kunnen minder lang in het park verblijven." De capaciteit van het park wordt verlaagd naar vijfduizend personen.



Koorts

Eerder gaf Van den Kerkhof aan dat hij nadacht over koortscontroles bij de ingang. Dat plan gaat toch niet door. "Op advies van experts." Andere aangekondigde maatregelen, met betrekking tot hygiëne en afstand houden in winkels, restaurants en attracties, staan wel vast.



Voor Plopsaland De Panne en de andere Plopsa-parken in België, Nederland, Duitsland en Polen is het schrappen van al het entertainment een fikse aderlating. Veel gezinnen met kinderen zien het ontmoeten van de Studio 100-figuren als één van de hoogtepunten van hun bezoek.



Samson

Het kersverse duo Samson & Marie zou komende zomer een nieuwe theatershow verzorgen in het Proximus Theater van Plopsaland. Dat gaat ook niet door.

