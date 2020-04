Dolfinarium

Dolfinarium wil twee verschillende ingangen in coronatijd

Het Dolfinarium in Harderwijk werkt aan een reeks maatregelen om het park veilig te kunnen openen in tijden van corona. Eén van de stappen is het inzetten van een extra ingang, zodat gezorgd kan worden voor meer spreiding. Dat bevestigt parkmanager Alex Tiebot aan Looopings.



Bij een renovatie in 2006 heeft het Dolfinarium de ingang verplaatst. "Het idee is om de oude ingang ook weer in gebruik te nemen, om onze bezoekers beter te kunnen verspreiden over het park", zegt de manager.





Deze ingang bevindt zich aan de achterkant van het zeeleeuwenverblijf. "Er zouden dan drie poortjes met scanners komen, plus een servicepunt vergelijkbaar met de receptie bij de hoofdentree."



Zitplaatsen

Verder wordt gewerkt aan punten met ontsmettingsmiddel, het instellen van een vaste looproute met eenrichtingsverkeer en het hanteren van vaste tijdsloten. In de grote koepel, waar deze maand de nieuwe dolfijnenshow Oceanica in première had moeten gaan, wordt het aantal zitplaatsen bijgesteld van 2100 naar zo'n 500.



Wanneer gaat het Dolfinarium weer open? Tiebot: "We verwachten niet dat het voor 20 mei gaat gebeuren, maar we hopen toch wel dat daarna vrij snel gekeken gaat worden naar onze organisaties. " Het Gelderse zeedierenpark is sinds eind 2018 geen onderdeel meer van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD).

