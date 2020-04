Nieuws

Premier Rutte drukt hoop van pretparkbranche de kop in

Attractieparken en dierentuinen willen zo snel mogelijk weer open, maar minister-president Mark Rutte tempert hun verwachtingen. De pretparkwereld hoeft de komende tijd niet te rekenen op een heropening, zo viel dinsdagavond op te maken uit de persconferentie van het kabinet en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.



De landelijke coronamaatregelen worden verlengd tot en met 19 mei. Toch vragen pretparken, dierenparken en andere dagattracties, verenigd in brancheorganisaties als de Club van Elf en de Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen, de overheid toestemming om eerder open te gaan. Zij hebben daarvoor zelf protocollen opgesteld, waarin staat hoe bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden.





ZIE OOK: Kabinet verlengt lockdown, maar Nederlandse attractieparken willen toch open



Rutte drukte die hoop vanavond de kop in. "Het helpt dat sectoren hun eigen zaakje voor elkaar hebben. Maar het misverstand dat ik wil wegnemen, is dat een sector weer open kan omdat er is nagedacht over het handhaven van anderhalve meter", zei hij onomwonden. "Want er spelen andere zaken."



Botsen

De premier doelde daarmee op de druk op de gezondheidszorg. Ook wil hij voorkomen dat mensen weer kriskras door Nederland gaan reizen. "Als je iets verruimt, leidt het tot meer verkeer. Dan gaan we meer de straat op, dan gaan we meer het openbaar vervoer in en dan botsen we ook sneller tegen elkaar op in de samenleving. Met het risico dat het virus wordt overgedragen."



Met andere woorden: dat pretparken strenge hygiëne-eisen en afstandsregels hanteren, is geen garantie dat er geen extra mensen ziek worden. Rutte nam de bioscoopbranche als voorbeeld. "Er wordt ontzettend hard gewerkt aan de anderhalvemetersamenleving, onder meer door bioscopen. Dan zegt zo'n bioscoop tegen mij: we hebben het rond, waarom mogen we nou niet open? Maar dat opengaan kan pas als je weet dat de druk op de zorg afneemt."



Evenementen

De komende tijd zit een pretparkbezoek er zeker dus nog niet in. "Ik zou dolgraag de zaak verder willen versoepelen, maar kan het simpelweg op dit moment niet", aldus Rutte. Hoe nu verder, hangt af van de cijfers van de komende periode. Het kabinet geeft aan niet verder dan drie weken vooruit te kunnen kijken. Voor de zekerheid zijn grote evenementen in ieder geval tot 1 september verboden.

ZIE OOK: Nederlandse dierentuinen willen weer open: 'Wij zijn er gewoon klaar voor'