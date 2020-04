Efteling

Vakantieparken Efteling blijven na 28 april sowieso gesloten

De verblijfsaccommodaties van de Efteling blijven ook na 28 april gesloten. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Landelijke maatregelen met betrekking tot het coronavirus gelden vooralsnog tot en met dinsdag 28 april. Toch is nu al zeker dat het Efteling Hotel en de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land langer dicht zullen zijn.



Ook wanneer de Efteling op 29 april de poorten weer zou mogen openen, zijn de accommodaties niet toegankelijk. "De Brabantse veiligheidsregio's hebben als aanvulling op de landelijke maatregelen besloten dat het aanbieden van recreatief nachtverblijf en het aanwezig zijn op locaties waar recreatief nachtverblijf plaatsvindt niet is toegestaan tot en met 10 mei", verduidelijkt de voorlichter.





De twee vakantieparken en het Efteling Hotel gaan dus op zijn vroegst weer open op maandag 11 mei. Gezien alle onzekerheid durft de Efteling er nog geen specifieke datum op te plakken. "De sluiting is tot nader order. Een concrete openingsdatum kunnen wij nog niet benoemen."



Voorbarig

Eerder liet premier Mark Rutte al doorschemeren dat de overheidsmaatregelen waarschijnlijk ook na 28 april van kracht blijven. "Ga nou geen plannen maken voor de meivakantie, dat is echt veel te voorbarig", zei hij. De meivakantie duurt dit jaar van zaterdag 25 april tot en met zondag 3 mei.

