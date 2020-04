Walibi Holland

Voor alle fans: marathonuitzending van nostalgische Walibi-docusoap

Pretparkfans hoeven zich zondagavond niet te vervelen. Walibi-medewerker Scott Bravenboer organiseert via Facebook een zogeheten videoparty. Tijdens een marathonuitzending komen alle zes afleveringen van de iconische docusoap Polderpret voorbij, met een blik achter de schermen van het toenmalige Walibi Flevo.



Polderpret werd in 1998 uitgezonden door RTL 4. De camera's legden destijds alles vast, van pijnlijke directievergaderingen tot technische problemen en van klagende bezoekers tot slecht functionerend personeel.





De serie maakte sterren van kleurrijke types als toenmalig Walibi-directeur Hans van Driem, die in een golfkarretje over de parkeerplaats reed om te zien hoeveel geld zijn bezoekers zouden uitgeven. Een andere onsterfelijk figuur in de tv-serie is Walibi-superfan Arie de Peuter. Hij was zo verzot op het park dat hij aanbood om vrijwillig promotiewerk te doen. Kenners zullen ook projectmanager Wiebe Damstra herkennen, die vandaag de dag nog steeds voor Walibi werkt.



Gegroeid

Eigenlijk had Walibi Holland dit weekend de poorten weer moeten openen na een lange winterstop. Door het coronavirus zitten bezoekers en medewerkers echter noodgedwongen thuis. Zo kwam Bravenboer op het idee om hen op een andere manier bezig te houden. De initiatiefnemer kijkt zelf met warme gevoelens naar Polderpret. "En het is te gek om te zien dat het park zo gegroeid is in de afgelopen jaren", vertelt hij.



De videoparty op zondagavond duurt van 18.00 tot 21.00 uur. Wie mee wil kijken en chatten, kan terecht op de Facebook-pagina van Bravenboer. Daar is het ook mogelijk om een herinnering in te stellen.

















