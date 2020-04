Bellewaerde

Ook Belgisch pretpark Bellewaerde moet personeel op straat zetten vanwege coronasluiting

Na de Plopsa-parken moet ook het Belgische pretpark Bellewaerde een groot aantal seizoensmedewerkers ontslaan vanwege de coronacrisis. In Belgiƫ kunnen personen die na het ondertekenen van hun nieuwe contract nog niet gewerkt hebben geen aanspraak maken op overheidssteun.



Dat kan problemen opleveren voor werknemers van attractieparken. Zij zouden begin april beginnen, maar door het coronavirus zijn alle parken dicht. In Bellewaerde gaat het om 160 personen die op straat komen te staan. "Met spijt in het hart", vertelt directeur Stefaan Lemey aan regionale media. "We vinden het erg dat onze werknemers nu klappen krijgen."





Eerder moesten Plopsaland De Panne en Plopsa Coo om die reden al 225 mensen wegsturen, tot grote verontwaardiging van Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof. Bobbejaanland, Walibi Belgium en Boudewijn Seapark hebben geen personeelsleden hoeven te ontslaan, laten woordvoerders van de parken weten.



Geannuleerd

"Bij ons waren nog geen contracten getekend", zegt een voorlichtster van Boudewijn Seapark. "Wij hebben de contracten van iedereen die zou starten tijdig geannuleerd waardoor iedereen kon terugvallen op hun bestaande regeling", reageert Bobbejaanland. Dat heeft betrekking op ongeveer 150 medewerkers.

