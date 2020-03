Plopsa Group

Plopsa-directeur levert salaris in uit solidariteit met werkloos personeel

De algemeen directeur van de Plopsa Group levert vrijwillig salaris in. Uit sympathie voor alle medewerkers die nu noodgedwongen thuiszitten, heeft Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof ervoor gekozen om zichzelf te registreren als 'economisch werkloos'. Ondertussen is hij gewoon aan het werk.



"Die beslissing komt voort uit respect voor onze mensen die nu thuis moeten blijven", vertelt Van den Kerkhof aan Looopings. "Dat komt neer op het inleveren van 20 procent van het salaris. In theorie werk ik dus op 80 procent, terwijl de laatste twee weken misschien wel de zwaarste waren uit mijn carrière. We zetten ons voor 120 procent in."





Van den Kerkhof zwaait de scepter over zes pretparken en één waterpark in België, Nederland, Duitsland en Polen. Die zijn voorlopig allemaal dicht door de uitbraak van het coronavirus. 358 vaste personeelsleden kunnen niet aan het werk. Ondertussen lopen er allerlei grote bouwprojecten. In België alleen al wordt gewerkt aan een hotel, een waterpark en een achtbaan.



Hectisch

Voor Van den Kerkhof en zijn collega's zijn het ongekend hectische tijden. "We hebben geprobeerd om het afbouwen van de activiteiten in vier verschillende landen zo goed mogelijk te coördineren. Ik hoop dat we snel weer staan waar we enkele maanden geleden stonden."



Eerder zei de Plopsa-directeur al dat hij vreesde voor een omzetverlies van 10 miljoen euro als de parken tijdens de lucratieve paasvakantie gesloten moeten blijven.

