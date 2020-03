Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo bekijkt coronacrisis 'van dag tot dag'

Dierenpark Burgers' Zoo is vooralsnog gewoon geopend voor publiek, maar daar kan later verandering in komen. "We kunnen op dit moment echt nog geen weken vooruitkijken", laat een woordvoerder aan Looopings weten. "We volgen de situatie van dag tot dag nauwlettend."



Ondanks het overheidsadvies om sociale contacten zo veel mogelijk te mijden vanwege het coronavirus, heeft Koninklijke Burgers' Zoo het besluit genomen om tot nader order open te blijven. Dat gebeurde in overleg met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen.





"We beschikken over een ruim opgezet park van 45 hectare waar bezoekers zeer verspreid kunnen rondlopen", aldus de voorlichter van de Arnhemse dierentuin. "We nemen bovendien diverse voorzorgsmaatregelen inzake de veiligheid voor mens en dier."



Binnenspeeltuin

De restaurants zijn operationeel, met een maximumcapaciteit van honderd personen per locatie. Ook binnenverblijven en overdekte themadelen als Burgers' Mangrove, Burgers' Bush en Burgers' Ocean zijn momenteel geopend. Binnenspeeltuin Kids Jungle is wel dicht.

