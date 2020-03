Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp roept bezoekers op: 'Houd Blijdorp coronavrij!'

Een bezoek aan Diergaarde Blijdorp gaat er vanaf zaterdag drastisch anders uitzien. Tussen 14 en 31 maart sluit de best bezochte dierentuin van Nederland alle binnenlocaties en binnenverblijven, waaronder het beroemde Oceanium. Ook de Krokodillenrivier, neushoorn- en olifantenverblijf Taman Indah, vlinderparadijs Amazonica, de Rivièrahal en het Aziëhuis gaan dicht.



"Op dit moment is Diergaarde Blijdorp coronavrij en wij nemen uiteraard alle mogelijke voorzorgsmaatregelen voor zowel bezoekers als medewerkers om dit zo te houden", laat het Rotterdamse dierenpark weten. "Dat betekent dat activiteiten waarbij groepsvorming onvermijdelijk is worden gestopt en gebouwen, waar groepsvorming ook niet uit te sluiten is, worden gesloten."





Het volledige buitengebied blijft open. "Het park is 28 hectare groot en de bezoekers kunnen zich goed verspreiden." Souvenirwinkels en restaurants zijn niet toegankelijk. Voor hapjes en drankjes kunnen bezoekers alleen terecht bij kleine eetkraampjes. "We serveren geen grotere lunchmaaltijden."



Gedragsregels

Bezoekers worden met behulp van informatieborden en flyers geïnformeerd over de aanpassingen in het park. Er staan ook gedragsregels op die de verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan. "Houd Blijdorp coronavrij!", luidt de tekst. Medewerkers die niet thuis kunnen werken, zijn verdeeld in kleine, gescheiden teams. "Om het risico op volledige uitval van het personeelsbestand te beperken."

