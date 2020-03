Natura Artis Magistra

Artis sluit alle binnenlocaties: 'Wandelen blijft mogelijk'

Het blijft de komende weken mogelijk om te wandelen door de Amsterdamse dierentuin Artis, maar alle binnenlocaties gaan dicht. Dat heeft het park vanochtend laten weten in een persbericht. "Deze beslissing is genomen na uitvoerig overleg, zowel intern als met de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen."



De binnenverblijven voor dieren en overdekte horecapunten worden afgesloten uit angst voor het coronavirus. Ook het Planetarium en museum Micropia zijn buiten bedrijf. In de buitenlucht hoeven bezoekers zich geen zorgen te maken, denkt Artis. "Het park biedt voldoende ruimte om verspreid rond te lopen."





ZIE OOK: Safaripark Beekse Bergen neemt maatregelen tegen groepsvorming



Men heeft verder "passende maatregelen getroffen" om het virus te lijf te gaan, op advies van de overheid. Zo gaan activiteiten en evenementen voor meer dan honderd personen, waaronder lezingen, de komende periode niet door. Ook zijn de hygiënerichtlijnen aangescherpt.



Populair

Artis is één van de populairste dierentuinen van het land, met ruim 1,4 miljoen bezoekers per jaar.

ZIE OOK: Wildlands Emmen: aanvullende maatregelen, maar park blijft open