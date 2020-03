Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen neemt maatregelen tegen groepsvorming

Safaripark Beekse Bergen neemt maatregelen om groepsvorming tegen te gaan. Op die manier kan het dierenpark de komende tijd geopend blijven voor publiek, ondanks het groeiende aantal coronabesmettingen in Noord-Brabant. Dat meldt een woordvoerster van moederbedrijf Libéma aan Looopings.



"Alle activiteiten waarbij groepsvorming zou kunnen plaatsvinden, worden preventief geannuleerd", zegt ze. Het gaat hierbij om voederpresentaties, de roofvogelsafari en de bootsafari. Verder wordt de capaciteit van restaurants verlaagd tot zestig zitplaatsen.





Binnenaccommodaties, zoals de binnenverblijven van dieren, zijn voorlopig niet toegankelijk voor bezoekers. De overheid adviseert sinds vanmiddag om bijeenkomsten van meer dan honderd personen voorlopig te mijden. Dat moet het coronavirus de kop indrukken.



ZooParc

Het beleid geldt ook voor de andere dierenparken van Libéma: AquaZoo Leeuwarden, Dierenrijk in Mierlo en ZooParc Overloon.

