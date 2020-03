Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark 'beperkt open' in verband met coronavirus

Ouwehands Dierenpark in Rhenen is vanaf vrijdag 13 tot en met dinsdag 31 maart "beperkt open". Daarvoor worden bezoekers gewaarschuwd op de website van de dierentuin. Het dagprogramma met theatershows, voedermomenten en parkentertainment komt te vervallen. Verder zijn veel overdekte locaties de komende tijd niet toegankelijk.



Bezoekers worden geweigerd bij alle overdekte en afgesloten dierenverblijven en speellocaties. Hieronder vallen het aquarium, RavotAapia, Gorilla Adventure, het Afrikahuis, Urucu, de tijgertunnel, het reuzenschildpaddenverblijf, de olifantenstal, de observatiepost en het nachtdierenverblijf.





Looproutes in de buitenlucht zijn wel geopend. Alle horecagelegenheden blijven dicht, met uitzondering van Pássaro, de Iglo, Monkey Bites en het Pandasia-restaurant. Ook de Pandasia Giftshop is gesloten. De Zooshop gaat wel open. Vooralsnog verandert de entreeprijs niet.



Besmetting

De maatregelen worden genomen op basis van advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ze zouden nodig zijn om het risico op een besmetting met het coronavirus te verkleinen. Op dit moment telt Nederland 614 geregistreerde coronapatiënten.

