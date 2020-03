Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen: aanvullende maatregelen, maar park blijft open

Wildlands Adventure Zoo Emmen neemt aanvullende maatregelen om de coronacrisis het hoofd te bieden, maar het park wordt niet gesloten. Dat laat een woordvoerster van de Drentse dierentuin weten aan Looopings.



"Na uitvoerig intern overleg en na raadpleging van onder andere de gemeente en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen heeft Wildlands besloten om open te blijven", zegt de voorlichtster. "Wildlands is een ruim opgezet park van 23 hectare waar mensen zeer verspreid kunnen rondlopen."





Gezien de recente ontwikkelingen rond het coronavirus neemt het dierenpark wel aanvullende maatregelen. De overheid adviseerde vanmiddag om bijeenkomsten met meer dan honderd personen tot eind maart te mijden. Daarom brengt Wildlands het aantal plaatsen in horecagelegenheden terug tot maximaal honderd. "Dit geldt ook voor wachtrijen bij attracties en de binnenspeelplaats Animazia."



Risico's

Bovendien stopt Wildlands met het geven van educatieve dierenpresentaties. Evenementen met meer dan honderd aanwezigen vinden tot en met 31 maart geen doorgang. "We zullen verder alle noodzakelijke maatregelen nemen om risico's voor dieren, gasten en medewerkers te verkleinen", belooft het park.

