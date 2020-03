Familiepark DippieDoe

Maximaal honderd bezoekers tegelijk in Brabants pretpark DippieDoe

Familiepark DippieDoe in het Brabantse Best laat de komende weken maximaal honderd bezoekers tegelijk naar binnen. Aanleiding is het advies van de overheid om bijeenkomsten met meer dan honderd personen te mijden. Dat moet nieuwe coronabesmettingen tegengaan.



Het overdekte gedeelte van DippieDoe is de rest van de maand gewoon geopend op alle woensdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen. Maar als de maximale capaciteit bereikt wordt, mogen nieuwe bezoekers niet meer naar binnen. De maatregel geldt tot en met 31 maart.





ZIE OOK: Duinrell en Tikibad wekenlang gesloten voor dagbezoekers door coronapaniek



"De veiligheid van onze gasten en personeel staat altijd voorop", laat het park weten in een verklaring op social media. "Ben je verkouden, hoest je of heb je koorts? Volg dan de richtlijnen van het RIVM en blijf thuis! Bedankt voor jullie begrip en medewerking."



Zomerseizoen

Als het goed is, start het zomerseizoen van DippieDoe op woensdag 1 april. Dan zijn ook de buitenattracties weer operationeel.

ZIE OOK: Coronadreiging: Efteling sluit wachtrijen voor attracties af bij drukte