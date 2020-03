Efteling

Efteling-achtbaan Python wekenlang dicht voor onderhoud

De beroemde Python in de Efteling is bijna de rest van de maand gesloten. Vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen bezoekers de komende weken geen ritje maken in de klassieke achtbaan. Naar verwachting blijft de attractie tot en met vrijdag 27 maart dicht.



Volgens een woordvoerder vinden er geen bijzondere werkzaamheden plaats. Ook komen er geen grote aanpassingen. "Het gaat puur om regulier, periodiek onderhoud", laat hij weten.





De andere achtbanen in het park - Joris en de Draak, De Vliegende Hollander, Baron 1898 en Vogel Rok - zijn in de tussentijd wel operationeel. Aan de nieuwe familieachtbaan Max & Moritz wordt nog gewerkt.



Renovatie

Begin 2018 is de Python grotendeels gesloopt en opnieuw opgebouwd. Alleen het gedeelte tussen de remmen en de eerste afdaling bleef overeind staan. Ook de treinen uit 2011 werden niet vervangen. De enorme renovatie kostte 4,5 miljoen euro.









