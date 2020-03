Cinecittà World

Italiaans pretpark start seizoen later door corona

Een groot pretpark in Italië blijft langer gesloten dan gepland vanwege het coronavirus. Eigenlijk zou het nieuwe seizoen van attractiepark Cinecittà World, gelegen in de buurt van Rome, starten op zondag 15 maart. Door de uitbraak van corona is besloten om de seizoensopening uit te stellen.



Nu is het de bedoeling om de poorten te openen op zaterdag 4 april. Die datum is nog wel onder voorbehoud. In Italië zijn al bijna vierduizend coronabesmettingen bekend. Er vielen tot nu toe 148 doden.





Cinecittà World is niet het enige Italiaanse pretpark dat problemen ondervindt. Zo blijft het aquarium van attractiepark Gardaland, dat normaal gesproken het hele jaar door geopend is, voorlopig dicht. Ook familiepark Leolandia heeft bekendgemaakt dat een geplande seizoensstart halverwege maart niet door kan gaan.

