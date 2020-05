Europa-Park

Europa-Park wil zomers avondevenement gewoon laten doorgaan

Europa-Park hoopt dat een avondevenement in mei en juni gewoon door kan gaan. Hoewel het bekende Duitse attractiepark al weken gesloten is vanwege het coronavirus, staat een festival met de naam Spanish Sundowner nog altijd in de agenda.



Het evenement moet plaatsvinden op alle dagen tussen 25 mei en 14 juni, met uitzondering van 6 juni. Na de reguliere sluitingstijd van het pretpark zijn bezoekers welkom in het Spaanse themagebied, voor extra entertainment en drankjes.





Op het programma staan een kinderdisco en - vanaf 20.00 uur - livemuziek. "Hier kom je na een dag vol belevenissen in Europa-Park lekker tot rust", staat in de beschrijving. Men spreekt over "zomerse ontspanning rondom het flamencopodium". Er wordt geen eindtijd gecommuniceerd.



Afhankelijk

Of het evenement doorgaat en in welke vorm, is uiteraard volledig afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment zullen gelden. Op dit moment is Europa-Park tot nader order dicht, ondanks het voorstel van een deelstaatminister om het park deze week weer open te gooien.

