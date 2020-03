Walibi Holland

Pretparkvlogger organiseert speciale feestavond in Walibi Holland

Een youtuber viert de start van het nieuwe pretparkseizoen met een exclusief feestje. Pieter Leebooij van YouTube-kanaal zerogreviews heeft op zaterdag 4 april - de openingsdag van Walibi Holland - een speciale afterparty in petto. Daarvoor huurde hij een feestzaal af in Walibi Village, aan de rand van het attractiepark.



Na overdag in het park te zijn geweest met een groep pretparkfans, gaat het feest 's avonds door. De afterparty duurt van 20.30 tot 01.00 uur. Entreebewijzen kosten 13,50 euro, exclusief drankjes. "Wij regelen de muziek, lasers, dj's en rookmachines", aldus organisator Leebooij. "Bovendien komt er als het goed is een verrassingsact achter de draaitafels."





Alle deelnemers krijgen ook een T-shirt. Ze mogen gratis parkeren op het parkeerterrein van Walibi Village. Er geldt een minimale leeftijd van 18 jaar. Aanmelden kan via een online formulier. Wie overdag ook al mee het park in wil, wordt om 09.45 uur verwacht op het plein voor de entree.

