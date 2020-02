Nieuws

'Warner Bros. heeft plan voor enorm pretpark nabij Parijs'

De Amerikaanse filmstudio Warner Bros. overweegt een gloednieuw pretpark te bouwen in de buurt van de Franse hoofdstad Parijs. Dat meldt Amerikaanse website Theme Park University na gesprekken met betrokkenen. Er zouden attracties moeten komen rond films als Willy Wonka & the Chocolate Factory, The Matrix, Sherlock Holmes en The Wizard of Oz.



Verder wordt gedacht aan gebieden met de Looney Tunes, Tom & Jerry en de superhelden van DC Comics, zoals Batman, Superman en Wonder Woman. Ook krijgen de Lord of the Rings-films naar verluidt een belangrijke plek in het themapark.





"Op dit moment worden er twee plekken overwogen voor het nieuwe park", aldus redacteur Josh Young van Theme Park University. "De eerste is een stuk grond net buiten Parijs in Frankrijk. De tweede locatie is in Yokohama in Japan. Beide projecten zijn in ontwikkeling. De Franse variant zou meer overdekte delen krijgen dan het Japanse park."



Overtuigd

Warner Bros. bevestigt zelf nog niets. Toch is de website overtuigd van het verhaal. "Ik verwacht dat we binnen een jaar zullen horen dat men de intentie heeft om dit park te bouwen", schrijft Young.



Vandaag de dag bestaan er wereldwijd drie Warner Bros.-parken: Warner Bros. Movie World in Australië (sinds 1991), Parque Warner Madrid in Spanje (2002) en Warner Bros. World Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten (2018). Het in 1996 geopende Warner Bros. Movie World Germany in Duitsland is vanwege een rechtenkwestie in 2005 omgebouwd tot Movie Park Germany. Alle verwijzingen naar Warner Bros. moesten verwijderd worden.



Harry Potter

Verder kunnen filmliefhebbers in de Amerikaanse staat Californië de officiële Warner Bros. Studio Tour Hollywood volgen. In Groot Brittannië is Warner Bros. Studio Tour London te vinden, met een blik achter de schermen van de Harry Potter-films. De pretparkrechten van Harry Potter heeft Warner Bros. verkocht aan concurrent Universal. Daarom staan er Potter-themagebieden in Universal-parken in de Verenigde Staten en Japan.













