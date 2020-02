Looopings

Uniek overzicht voor pretparkfans: Looopings verzamelt alle informatie over abonnementen

Veel fans stellen zichzelf aan het begin van het pretparkseizoen de vraag: welke abonnementen moet ik kopen? Speciaal voor hen komt Looopings nu met een handig overzicht. Op een aparte pagina - looopings.nl/seasonpass - wordt alle informatie over jaarkaarten van tientallen Europese attractieparken verzameld.



Looopings toont de prijzen, voorwaarden, tarieven en extra voordelen van zo veel mogelijk abonnementen. Zo wordt in één oogopslag duidelijk welke jaarkaarten de verschillende parken aanbieden, hoe duur ze zijn en wanneer de passen precies geldig zijn.





Eventuele kortingen op souvenirs en horeca worden ook vermeld. Bovendien toont de pagina of abonnementhouders korting of gratis toegang krijgen bij andere parken. Tot nu toe was er geen website die al deze data bundelt.



Handmatig

Alle informatie op looopings.nl/seasonpass wordt handmatig bijgewerkt met behulp van gegevens op de websites van de parken zelf. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Mocht je verbeterpunten tegenkomen, neem dan contact met ons op.



Sinds enkele jaren toont Looopings ook 24 uur per dag de actuele wachttijden van tientallen Europese pretparken. Die gegevens zijn afkomstig uit de apps van de parken zelf.

