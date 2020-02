Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen vernieuwt entertainmentaanbod in 2020

Seizoen 2020 staat voor Attractiepark Slagharen in het teken van nieuw entertainment. De Randy & Rosie Show in de Music Hall verdwijnt na twee jaar. Daarvoor in de plaats komt een dansact met de twee wasberen in het park. Verder krijgt de American Circus Show een nieuwe invulling en komt er vanaf juli een speciale zomershow.



"Kijkend naar het totale jaaraanbod volgt voor het entertainmentprogramma weer een kwaliteitsimpuls", vertelt een woordvoerster van het Overijsselse pretpark aan Looopings. Het thema wordt 'Bring the kids on stage'. "Zo worden kinderen onderdeel van het optreden van Randy en Rosie."





De show in het American Circus Theater wordt vernieuwd bij aanvang van het pretparkseizoen op zaterdag 4 april. Vanaf juli kunnen bezoekers kijken naar een volledig nieuwe zomershow in de openlucht, die naar verluidt in het teken staat van boevenbende Red Bandits. Details worden later bekendgemaakt.



Avondprogramma

Net als voorgaande jaren is er een speciaal avondprogramma voor verblijfsgasten. "Met ruime variatie", vult de voorlichtster aan. Slagharen werkt voor het entertainmentaanbod samen met het gespecialiseerde showbedrijf Aniba.

