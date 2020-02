Disneyland Paris

Twee jaar na aankondiging miljardenuitbreiding Disneyland Paris: nog geen enkele attractie open

Het is vandaag precies twee jaar geleden dat Disneyland Paris bekendmaakte 2 miljard euro te steken in gloednieuwe themagebieden. Maar hoewel we inmiddels 24 maanden verder zijn, is van de beloofde mega-investering in het Walt Disney Studios Park nog maar weinig terug te zien. Van alle aangekondigde nieuwe attracties is er nog geen één open.



Waar andere grote Europese parken in een paar jaar tijd nieuwe attracties kunnen bedenken, ontwerpen, financieren, bouwen en openen, neemt Disneyland Paris een stuk langer de tijd. De eerste fase van het plan - het ombouwen van een bestaand parkdeel - opent naar verwachting pas in 2021. Voor de interessantere fases twee en drie moeten we waarschijnlijk nog geduld hebben tot 2023 en 2025.





ZIE OOK: Disneyland Paris investeert 2 miljard euro in gigantische uitbreiding met Marvel, Frozen en Star Wars



Wie de indrukwekkende plannen op 27 februari 2018 voor het eerst onder ogen kreeg, hoopte misschien dat in 2020 al een handjevol nieuwe attracties overeind zou staan. In plaats daarvan is het Walt Disney Studios Park vandaag de dag voornamelijk een bouwput. Klassieke attracties als Armageddon: les Effets Spéciaux, Rock 'n' Roller Coaster starring Aerosmith en Studio Tram Tour: Behind the Magic gingen dicht. De entreeprijs van het sterk uitgeklede themapark daalde niet.



Amerika

Het Amerikaanse Disney California Adventure Park bewijst dat het ook sneller kan. Daar opent komende zomer al exact dezelfde nieuwe Spider-Man-attractie als Disneyland Paris in 2021 gaat openen. Het Amerikaanse bouwproject werd aangekondigd in maart 2018, een maand later dan de Parijse uitbreidingsplannen naar buiten kwamen.



De laatste grote nieuwe attractie in Disneyland Paris was 4D-darkride Ratatouille: The Adventure, geopend in 2014. Sindsdien moeten bezoekers het doen met nieuw entertainment, waaronder meet-and-greetlocatie Starport: A Star Wars Encounter (2017), 4D-film Mickey's PhilharMagic (2018) en Frozen-show Animation Celebration (2019).



Hoofdverantwoordelijk

Disneyland Paris is sinds de zomer van 2017 volledig eigendom van de Amerikaanse Walt Disney Company. Tot die tijd werd het resort gerund door het beursgenoteerde Franse bedrijf Euro Disney. Nu hebben de Amerikanen het voor het zeggen. Voor de uitbreiding van het Studios Park is de doorgewinterde Amerikaanse Disney-manager Tom Fitzgerald hoofdverantwoordelijk.

ZIE OOK: Pijnlijk: dit is er nog over van het Walt Disney Studios Park in Disneyland Paris