Europa-Park

Europa-Park-achtbaan Blue Fire niet langer gesponsord door Gazprom

Europa-Park neemt na tien jaar afscheid van Gazprom als sponsor van de bekende lanceerachtbaan Blue Fire. Tot nu toe werd de attractie in het Duitse pretpark gesponsord door de Russische gasleverancier. De achtbaan heette officieel dan ook 'Blue Fire Megacoaster powered by Gazprom'. In 2020 wordt de sponsordeal stopgezet.



Dat melden ingewijden aan Looopings. De verandering betekent dat Europa-Park deze winter een groot aantal wijzigingen moet doorvoeren. Op borden, plattegronden en souvenirs heeft altijd het Gazprom-logo geprijkt.





ZIE OOK: Oeps: Europa-Park verkoopt T-shirt met verkeerde achtbaan



Bovendien was Gazprom de sponsor van een educatieve ruimte pal naast de achtbaan, de zogeheten Gazprom Erlebniswelt. "Bezoekers worden daar meegenomen naar de fascinerende wereld van aardgas", zo luidde de officiële beschrijving. "Vijf interactieve speelstations nodigen het hele gezin uit om op een opwindende manier alles te leren over deze energiebron."



Vergezocht

De samenwerking met Gazprom was altijd een vreemde eend in de bijt. Blue Fire is een achtbaan van Duitse makelij in een IJslands themagebied, ontworpen door een Nederlander. De link met Russisch aardgas was op zijn zachtst gezegd vergezocht. Toch koos Europa-Park er vijf jaar geleden nog voor om de samenwerking te verlengen.



Een woordvoerder van Europa-Park wil niet inhoudelijk op het bericht ingaan. "We kunnen op dit moment geen informatie over partnerovereenkomsten naar buiten brengen", laat hij weten. Het park is tot 28 maart gesloten. Een voorlichter van Gazprom heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Op de website van het gasbedrijf zijn alle pagina's over Europa-Park maandag verwijderd.



Huisleverancier

Blue Fire, gebouwd door de Europa-Parks huisleverancier Mack Rides, opende in 2009. De 38 meter hoge achtbaan met vier inversies is goed voor een topsnelheid van 100 kilometer per uur.



Andere gesponsorde attracties in Europa-Park zijn achtbaan Silver Star (Mercedes-Benz), houten achtbaan Wodan (Mustang Jeans), botsauto's FootballScooter (Adidas) en vliegsimulator Voletarium (Eurowings). Energiebedrijf Badenova heeft meebetaald aan de nieuwe waterwereld Rulantica.









ZIE OOK: Duits pretpark houdt vast aan Russisch gas