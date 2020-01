Efteling

Oeps: baandeel van nieuwe Efteling-achtbaan dondert bijna naar beneden

De Efteling heeft heel wat ervaring met het bouwen van achtbanen, maar toch gaat het soms alsnog bijna fout. Dat bleek vandaag op de bouwplaats van de nieuwe Efteling-achtbaan Max & Moritz. Het scheelde niet veel of een loodzwaar baandeel was vanaf een vrachtwagen op de grond gevallen, met alle gevolgen van dien.



Een Efteling-fan stond het bouwterrein vanmiddag te filmen. Op zijn video is te zien hoe een kraan het wankelende gevaarte net op tijd omhoog kan hijsen. Daarmee kan voorkomen worden dat het groene onderdeel onherstelbaar beschadigd raakt. Al met al komt het tafereel niet erg professioneel over.





Max & Moritz wordt een dubbele powered coaster van de Duitse leverancier Mack Rides. De groene baan vertegenwoordigt Moritz, de blauwe baan heet Max. De bouw kost 15 miljoen euro. Over zo'n drie maanden vindt de opening plaats.

