Looopings viert 50.000 Facebook-fans met gratis abonnementen voor Efteling, Walibi en Toverland

Om te vieren dat Looopings 50.000 fans heeft op Facebook, geven we deze week gratis abonnementen voor drie Nederlandse attractieparken weg. Alle volgers van onze Facebook-pagina, te vinden op facebook.com/looopings kunnen kans maken op een jaarabonnement voor de Efteling (ter waarde van 199 euro), een jaarabonnement voor Walibi Holland (ter waarde van 82,50 euro) of een jaarabonnement voor Toverland (ter waarde van 105 euro).



Wie kans wil maken op een gratis jaarkaart, kan een reactie achterlaten onder dit Facebook-bericht. Laat weten voor welk park je graag een abonnement zou willen winnen: de Efteling, Walibi Holland of Toverland.





Deelnemen kan tot en met zondag 26 januari. De winnaars krijgen vóór 1 februari persoonlijk bericht. Het plaatsen van meerdere reacties vergroot de winkans niet. Medewerkers van Looopings zijn uitgesloten van deelname. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.



Voor de abonnementen gelden de algemene voorwaarden van de parken zelf. Zij sponsoren deze actie níet.

